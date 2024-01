Depois da trágica morte de Jéssica Vitória por fake news, as ligações para o CVV 188 aumentaram

Gente, é impossível esquecer do caso Jéssica Vitória Canedo que foi uma vítima bruta de ganância, de dinheiro e principalmente do ódio virtual. A Jéssica Vitória morreu após ser brutamente atacada na web, depois de divulgarem supostas conversas entre o humorista Whindersson Nunes e ela.

Ambos chegaram a se pronunciar afirmando que o conteúdo era falso, mas mesmo assim, os prints continuaram circulando. A mãe de Jéssica, Dona Inês, suplicou para quem parassem com isso, pois a filha sofria de depressão grave e já havia tentado suicídio, mas nada adiantou. O falecimento da influenciadora ocorreu devido à ingestão de alta dosagem de medicamentos.

Na noite desta sexta-feira (5), o jornalista Ricardo Feltrin postou um vídeo em seu canal do Youtube em que ele fez uma carta aberta para a mãe da influenciadora que faleceu próximo do Natal no ano passado. Ele disse que mesmo com seu pouco tempo de vida na terra, Jéssica deixou um legado incrível, pois nos últimos 50 anos, nunca houve tantas ligações para o CVV 188 (Centro de Valorização da Vida), que é um serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para quem precisa falar com alguém no momento em que pensa cometer suicídio.