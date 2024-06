Depois da desistência da Revista Vogue, Maya Mazzafera volta atrás e repercute sua capa

Ué gente?! É isso que eu tô vendo? Depois daquele senhor desabafo que a Maya Massafera fez sobre sua capa para a Vogue de junho, parece que a bonita voltou atrás e simplesmente liberou a divulgação dos cliques.

Para quem não lembra, na manhã de sábado, eu já havia mencionado para vocês que ela publicou uma sequência de stories contando que havia sido enganada ao negociar uma capa para a revista física, quando, na verdade, as fotos foram divulgadas apenas na edição digital.

Em suas recentes publicações no Instagram, Maya deixou claro que respeita o trabalho de outros profissionais que atuaram no ensaio. “São pessoas que eu admiro muito e eu peço desculpas pra elas. Eu só tava tentando me validar como mulher trans, mas não faz mais sentido isso. Ia ser puro ego meu”, declarou.

Na noite deste sábado (1), a Vogue A Vogue Brasil fez uma postagem no Instagram afirmando que nunca negociou uma capa impressa com Maya Massafera:

“Vogue nunca negociou uma capa impressa com Maya e temos muito orgulho do material que foi produzido e publicado, com respeito e sensibilidade ao momento que ela vive”.

A revista aproveitou para rebater todas as críticas feitas pela influenciadora. Maya acusou a Vogue de tê-la enganado.

“Lamentamos que um projeto tão especial quanto este, fruto de extensa negociação e que resultou em imagens tão lindas e em um relato tão importante de Maya Massafera, tenha repercutido com ruído, deslocando o foco de sua essência”, diz a postagem.

A revista Vogue negou ter negociado uma capa de edição física e afirmou ter excluído o editorial de Maya da sua revista impressa.