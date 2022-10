Deolane volta a atacar Thomaz nas costas: “O maior castigo dele é aqui dentro”

Advogada tomou ranço do ex-muso do Only Fans e não perde a oportunidade de sentar a língua no ator

Essa Fazenda ainda vai dar muito pano pra manga, escutem o que eu digo. Deolane voltou a falar de Thomaz Costa em uma conversa com Vini Buttel. A advogada voltou a chamar o ator de covarde e ainda disse que o maior castigo dele é dentro do reality, afirmando que ele terá que ficar ali mais alguns dias. “Ele é podre esse moleque, mas ele tem que ficar aqui mais uns diazinhos. O maior castigo dele é aqui dentro. Ele é muito covarde. Afe, muito aproveitador, Jesus. Aí rouba energia, hein?”, disse Deolane. Vini ainda concorda com o que a doutora diz e afirma que o que aconteceu com o ator abriu diversas discussões fora do reality. Sabe de nada, inocente.