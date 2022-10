Deolane diz ter “ranço” de Thomaz Costa e ainda chama o ator de “sonso”

Advogada perdeu a paciência como ex-muso do Only Fans e disse que pegou birra do ex-aliado. Estava bom demais para ser verdade

Alguém segura a Deolane? Ou melhor, deem a Fazenda para ela, porque só dá ela no reality da Record, meu Deus! A loira apareceu mais uma vez com a boa nova de que não gosta mais do seu ex-aliado, Thomaz Costa. A advogada chegou a chamar o gato de sonso e ainda disse ter ranço dele. Mas gente… “Peguei um ranço desse moleque tão grande… Ele criou toda a discórdia desde o início e fica dando uma de sonso, comendo pelas beiradas… Ridículo!”, comentou Deolane em conversa com Moranguinho. A loira ainda disse que não gostava das dinâmicas que dividiam os peões em grupo e ainda questionou a vitória de Thomaz em cima dela na prova. Moranguinho fez sua parte e disse que só pontuou quem marcou.