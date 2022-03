Deolane assina contrato com a Globo e internet se revolta

A advogada assinou contrato com a emissora para fazer algumas participações no programa ‘Tô de Graça’, no Multishow

Podem dizer o que for, mas Deolane dá o que falar, independente do que se proponha a fazer, e dessa vez seu contrato com a Globo também deu o que falar, mas não da forma que ela esperava.

Deolane Bezerra é a nova contartada da Globo (foto: Reprodução)

A loira postou um clique do contrato e stories ao lado de Rodrigo Sant´Anna, protagonista no programa ‘Tô de Graça’, no Multishow, e a internet foi à loucura. Os comentários diziam que Deolane não é atriz para assinar contrato com a emissora e que a classe de atores estava sendo “menosprezada” para os números dos famosos.

“Gente, olha com quem eu estou aqui! Eu sou muito fã”, começou Deolane em um vídeo ao lado de Rodrigo Sant’Anna. “‘Exxxquece’”, brincou o ator . “A mãe tá estourada! Em breve vou contar para vocês tudo o que está rolando”, disse ela para seus seguidores no Instagram.

Advogada postou o contrato assinado nos seus stories (Foto: Reprodução)

Em seguida ela postou a foto do contrato assinado. “Eita, eu ouvi atriz? Aguenta Brasil”, escreveu. Nas páginas de fofoca a imagem foi repostada e os internautas não perdoaram a falta do DRT, necessário para que o ator possa trabalhar profissionalmente em emissoras de TV, produtoras de cinema, espetáculos e atividades relacionadas ao trabalho de ator.

Vale lembrar que a rede Globo também fez a contratação de Jade Picon, que também não é atriz formada, apenas fez um “bom jogo” no BBB e construiu sua imagem de cobra, como os próprios ADMs fizeram.

Podemos perceber uma mudança no quadro de atores da rede Globo que pega pessoas despreparadas para formá-las com o tempo, aconteceu com Rafa Kalimann, lembram? Não conseguimos enxergar o porquê da mudança, mas ela está acontecendo e deixando as pessoas de cabelo em pé.

Deolane está na Globo (Foto: Reprodução)

Quer os internautas queiram, quer não, Boninho bateu o carimbo tá falado.