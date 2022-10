Deolane acaba com Thomaz na formação da roça: “Você é covarde”

Advogada chegou a dizer para o ator que ele faz tudo por dinheiro e que abaixa a cabeça porque tem vergonha

Deolane segue sendo a dona da verdade dentro do reality da Record, mas eu ainda acho que ela tem que abaixar um pouco a bola, porque como dizia Pitty: Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra… Ontem (18) a loira acabou com Thomaz Costa na formação da roça no reality e chegou a chamar o ator de covarde.

“A gente fala e ele abaixa a cabeça de vergonha, porque você é covarde, aproveitador de mulheres, de homens e de idosos, de tudo. Você faz qualquer coisa por dinheiro e eu não sou isso, prefiro ser esquentada, mas verdadeira e não falsa e covarde”, disse ela.

Thomaz ficou com a cabeça baixa e não respondeu a doutora. A cada semana que passa vejo o muso mais e mais cansado de tudo que tem acontecido dentro do reality.