Dentista revela a verdade para ter desistido do BBB 24 no pré-confinamento

Meu Deus! Rebeca Mota contou detalhes sobre o motivo que escolheu desistir de viver o Big Brother Brasil. A dentista já estava confinada no hotel e decidiu cancelar a sua ida. Em uma conversa sincera, ela abriu o seu coração e contou o verdadeiro motivo por ter desistido da experiência.

“Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Ontem postei stories explicando o que tinha acontecido, que eu estava voltando. Não esperava que ia alcançar tantas pessoas. E eu me vi na obrigação de explicar para vocês um pouquinho do que foi, de como eu me senti. Foi um momento bem difícil para mim. Quem me conhece sabe que odeio chorar, gente. Mas, enfim, antes de eu contar o que senti, o por que eu desisti, eu queria me apresentar para quem está chegando agora. Sou a Rebeca Mota, tenho 27 anos, sou cirurgiã-dentista, casada. […] Eu enfrentei muitas coisas na minha vida. Uma delas foi vencer o câncer com 23 anos. Sou portadora da mutação genética BRCA1, que predispõe o câncer de mama. Eu já trabalhei fazendo maquiagem e sobrancelha durante a faculdade. Fazia a faculdade integral, então não tinha como trabalhar e eu sou de uma família simples, então eu trabalhava fazendo maquiagem e sobrancelha”, disse ela.

“E sim, desisti de um dos maiores sonhos da minha vida. Eu não fui fraca, eu tive que ser muito forte. Para eu desistir de algo que eu esperava há anos. Eu nunca imaginei que eu ia desistir, gente, nunca. Mas quando cheguei no confinamento, no pré-confinamento, eu não soube lidar com os sentimentos. Comecei a ter crise. Tive crise pouquíssimas vezes quando eu ia fazer um exame específico, a ressonância. Me dava um pouco de crise e eu comecei a sentir essa mesma coisa lá. Então comecei a chorar sem motivo. Eu chorava, chorava, chorava. E, ao mesmo tempo, eu pensava que eu estava tão perto, gente. Passei por várias etapas. Eu tinha me planejado demais. O pessoal já estava fazendo camiseta aqui fora. Já estava com as artes prontas. Eu já tinha gastado tudo que eu podia no cartão para levar as roupas. Assim, nunca foi uma opção, para mim, desistir”, completou.

Por fim, Rebeca relembrou do apoio da equipe do Big Brother Brasil quando demonstrou a vontade de desistir. “Mas, quando comecei a me ver assim, eu pensei que fosse o melhor. Voltar para minha casa, porque vocês sabem que eu era do puxadinho, né? Quando fiquei sabendo que ia participar da dinâmica, eu já fiquei nervosa, não sabia o que as pessoas iam achar de mim, se iriam me escolher, tudo isso, gente, é uma pressão gigante. Recebi todo o apoio do mundo, da equipe do BBB, os produtores, assim, sério, eu era fã, [e] sou mais fã ainda, eles foram muito fofos comigo, eu fiquei quase dois dias pensando em desistir, eles fizeram de tudo, de verdade, foi uma escolha minha. E, enfim, tem um monte de gente me julgando, tem várias pessoas me apoiando, eu queria agradecer pelo carinho de todos, os comentários ruins, eu tô tentando nem ler, mas é isso, gente, o que eu queria explicar para vocês é que teve um motivo, e foi exatamente por isso, porque comecei a ter ansiedade e eu não consegui controlar. Hoje estou muito triste, porque sei que nunca mais vou ter essa chance. Mas enfim, é isso. Obrigada”, finalizou.