Delegado comprova que avião de Marília Mendonça voava muito baixo

Ivan Lopes informou que a aeronave voava fora da área de proteção marcada no aeródromo de Caatinga

Nossos corações ficaram apertados com as notícias sobre o acidente de Marília Mendonça. A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou os resultados parciais sobre o acidente envolvendo a cantora no ano passado. Durante a coletiva de imprensa em Belo Horizonte, o delegado informou que a aeronave que levava a cantora e mais pessoas estava voando baixo e fora da área de proteção.

“Se a gente descartar qualquer falha nos motores que fizesse que a aeronave voasse tão baixo, a gente consegue caminhar para a conclusão de falha humana”, disse o delegado.

O piloto do avião entrou em contato com a torre do avião quando se preparava para o pouso que aconteceria nos próximos 30 minutos, após a comunicação. “A gente nunca vai saber por que o piloto se afastou tanto […] Talvez ele quis fazer uma rampa mais suave, para dar maior conforto ao pousar”, especula Ivan.