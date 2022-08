Deborah Secco sobre traições no passado: “Não me orgulho disso, mas aconteceu”

Declarações da musa sobre traições nos seus relacionamentos antigos voltaram a perambular o mundo das fofocas

Minha gente, não é segredo para ninguém que Deborah Secco gosta de umas brincadeiras bobas e gostosas, a musa já revelou, em entrevista ao ‘PodCast’ que tinha esse lado no passado. Recentemente, em entrevista ao programa ‘Júlia’, a atriz voltou a falar sobre os “feitos” no passado. A artista se posicionou contra as traições e ainda disse que não se orgulha do passado.

“Não me orgulho disso, mas aconteceu. Não lido bem com a mentira. Infelizmente, tive relacionamentos sem verdade, em que fui traída e para sair dessa relação tóxica, traía também porque precisava me apaixonar. Não tinha maturidade, conhecimento suficiente”, disse ela.

Vale lembrar que a musa foi muito criticada por suas atitudes. “Não preciso mentir para me sentir amada. A sociedade é ainda muito hipócrita. Julgam os outros, enquanto fazem escondido. Eu sou de verdade”, finalizou.