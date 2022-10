Deborah Secco revela ter pedido a virgindade com 15 anos: “Foi ruim”

Atriz contou que tem um diálogo aberto com a filha, Maria Flor, em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’

Deborah Secco não tem medo nenhum de tratar os fatos sobre sua vida, tanto que conta tudo sem problema algum. Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, a musa contou que perdeu a virgindade aos 15 anos e ainda deu detalhes do momento. A atriz contou ainda que tem uma relação aberta com a filha diante as relações sexuais.

“Perdi com 15 anos, com um namoradinho de 3 anos. Foi ruim. A primeira vez foi ruim. Não doeu e nem sabia fazer, né? Nem entendia também. Hoje em dia eu brigo pela educação sexual porque a gente não fala sobre sexo e de repente você se depara com um homem querendo colocar a mão em você, os negócios dentro de você, dói e não tem ninguém para falar ‘vamos passar um lubrificante’. Ninguém me falou sobre isso, sabe?”, revelou Deborah.

A musa ainda disse que tem um diálogo aberto sobre sexo com a filha, Maria Flor, de 6 anos. “A gente leu um livro há pouco tempo que explica como os bebês chegaram. Esse livro é legal porque diz que a cegonha é legal, mas explica que a mamãe tem que ter ovário para ter filho… Explica tudo certinho”, disse.