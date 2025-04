Deborah Secco estreia reality sobre trisal na Globoplay em julho

A minha querida amiga intima Deborah Secco não vai fazer novela na Globo, mas irá apresentar um reality show na Globoplay com estreia marcada para o mês de julho, meus amores.

O Terceira Metade, nome do programa, será a primeira experiência da artista como apresentadora. A data exata da produção ainda será definida, mas ele já foi gravado e está em fase de finalização na pós-produção. Além disso, o reality terá 10 episódios.

No programa, a mais nova apresentadora irá ajudar os casais que procuram uma pessoa que tope fazer um trisal com eles de forma responsável com todas as partes.