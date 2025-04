Deborah Secco afirma que só transou com quem namorou: “Nunca peguei por pegar”

Amores, estava checando os últimos detalhes para o jantar de fofocas com as amigas do Cosme Velho quando fiquei sabendo que a queridíssima Deborah Secco participou de um podcast e abriu o coração revelando ser uma romântica assumida. Ai, amiga… Somos duas então! E isso é tão raro hoje em dia…

Acontece que, em entrevista ao WOWcast, a atriz Deborah Secco revelou algumas informações intimistas sobre sua carreira e vida amorosa. No entanto, um trecho em especial despertou a curiosidade dos internautas: ela afirmou que nunca teve relações sexuais fora de um relacionamento.

“Sou uma pessoa que sempre se apaixona. Nunca peguei por pegar. Sempre peguei e no dia seguinte queria casar e ter filho”, confessou.

A atriz revelou alguns fatos sobre a vida amorosa (Reprodução)

E continuou: “Terminava o beijo, já tinha o nome das crianças. Eu nunca tive medo de ser quem eu sou, sendo bom ou ruim.”

Romântica assumida, Secco revelou que, por não ser adepta do “ficar por ficar”, se relacionar sem compromisso não faz parte de sua essência, já que valoriza conexões emocionais verdadeiras.

“Para mim, nunca funcionou de se envolver com alguém sem sentimento. Namorei com todos os homens que eu tive relação sexual. Não sei se eles me namoraram, mas namorei com eles de forma profunda e querendo uma vida inteira junto”, finalizou a artista.