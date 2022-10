Deborah leva cuspida de Deolane em A Fazenda: “A produção não está vendo isso?”

Ruiva pediu ajuda da produção do reality da Record depois de levar cuspida da advogada, pedindo que o programa a puna

Deborah Albuquerque não quer que Deolane saia impune da cuspida que disparou em seu rosto em um discussão dentro da Fazenda. Nós, fofoqueiras de plantão já sabemos, que os cuspes dentro do reality é famoso e nesse não poderia faltar. A ruiva quer que a produção do programa puna Deolane por agressão. Será que vem aí?

Tudo começou quando a advogada foi tirar satisfação com Deborah após Pétala tentar desistir do programa. A influenciadora contou que pediu para sair do reality, mas a produção não deixou, logo Deolane pegou as dores da amiga e partiu para cima da ruiva.

“O que é que você está vindo falar comigo?”, disse Deborah peitando Deolane. “Vai, peitão, gostosona do Brás!”, provocou a advogada. As câmeras cortaram a discussão, mas em dado momento podemos ver os amigos de Deborah pedindo para que ela limpasse o rosto.

“Você me agrediu, tomara que o programa te puna”, disse ela. Será que vem aí?