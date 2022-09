Deborah acredita que Tiago seja aproveitador de Deolane e o pau quebra

Modelo se incomodou com os comentários da ruiva e ela foi tirar satisfação com ele

Parece que Deborah Albuquerque não gosta que ninguém dê as costas para ela, principalmente quando ela espalha o seu veneno dentro da Fazenda. Aloca! Tiago Ramos ouvia a musa falar de Deolane e não concordou com algumas coisas, saindo da rodinha do assunto. Não demorou muito para Deborah ir tirar satisfação cara a cara com ele.

Déborah estava falando da Deolane, o Tiago foi se retirar e ela começou discutir com ele



Desequilibrada total #NovoPeão #AFazenda14 #AFazenda pic.twitter.com/rUvbKuu5fH — Juan Prado ⚖🦋🍓🫦⚔⚽️🌶 (@eujuanprado) September 16, 2022

“Você quer andar com ela por que? Porque você quer se aproveitar”, disparou ela. Depois dessa, Tiago não se aguentou e partiu para cima.

“Você está maluca? Sai daí louca! Quem quer aproveitar é tu, que não sabe falar e só sabe mentir. Falsa do caralho mesmo”, disse ele no meio dos outros peões que estavam com medo do clima esquentar.

Vale lembrar que ontem ele disse que teria um interesse em Deolane, mas nada de jogo, só de amor mesmo. Amo!