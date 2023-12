De Tacacá a Ovo de Páscoa de Pistache: quais as 10 comidas mais procuradas no Google em 2023?

Ranking da comidas que mais bombaram no Google em 2023 e o primeiro lugar foi um prato um tanto quanto…diferente.

Genteeeeee, o ranking das comidas mais pesquisadas do Brasil nunca apresentou um top 10 tão diverso: o tacacá que ficou tão famoso pela música ‘Voando pro Pará’, da cantora Joelma, e tivemos o sorvete de tacacá feito pela vencedora do MasterChef Brasil 2021 Isabella Scherer foi o quitute com o prato nortista mais buscado neste ano.

2023 foi o ano do pistache na gastronomia. Esse pequeno e delicioso fruto seco conquistou paladares e se tornou tendência, sendo protagonista de diversas criações irresistíveis ao longo do ano. Desde o início, com o Ovo de Páscoa de pistache, até as tentadoras opções de panetones no final do ano, assim o pistache se consagrou como a estrela gastronômica de 2023.