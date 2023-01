De namorado de ex-BBB para o BBB23, Fred do “Desimpedidos” está confirmado para essa edição

O influencer está solteiro e promete ser o protagonista da edição.

Ai que tudo! Conhecido como Fred, do canal “Desimpedidos”, o ex-jogador de futsal e apresentador, Bruno Carneiro Nunes, é o primeiro homem, do camarote, a ser anunciado para a 23ª edição do BBB.

O gato, que já se relacionou com a icônica, marketeira e ex-BBB, Bianca Andrade, com quem teve o pequeno Cris, de um ano e meio, atualmente está solteiro.

Profissionalmente, além de jogador de futsal, Fred já trabalhou como passeador de cães, balconista de padaria, auxiliar administrativo, ator de teatro, repórter de rádio, professor de informática de idosos, dentre outros. Ou seja, verdadeiro pau para toda obra.

Com tanta bagagem, Fred afirma que dará a cara a tapa e será o protagonista da edição.