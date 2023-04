De mãos dadas com Gustavo Mioto, Maraisa alfineta Ana Castela: “Você perdeu,viu?”

Ao que tudo indica essas alfinetadas não passaram de brincadeiras da parte de Maraisa que ao final de tudo assumiu que ama a nossa Boiadeira.

Eita como ela é abusada. Amores, vocês lembram que recentemente contei para vocês que finalmente o cantor Gustavo Mioto revelou que está vivendo um affair com a cantora Ana Castela? E quem é que não lembra das investidas que rolou no fim do ano passado entre Gustavo e a cantora Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa?

Pois bem, ao que tudo indica o cantor ainda anda bem requisitado, afinal, nesta quarta-feira (13) enquanto viajava de jatinho para Londrina – PR, o Maraisa gravou alguns stories com Gustavo alfinetando a Ana Castela.

“Oi, Ana Castela, queria te falar que você perdeu. Só queria dizer que você perdeu, viu?”, iniciou Maraisa.

E ela não parou por aí não. Mesmo vendo que o cantor ficou extremamente envergonhado com a alfinetada que ela estava dando na Ana, dando a mão ao cantor, Maraisa continuou alfinetando a colega de profissão.

“Não precisa ficar sem gracinha, não. Agora, a concorrência está acirrada, minha filha. Só queria dizer que você perdeu. O sogro está vindo até junto”, a cantora continuou alfinetando, enquanto mostrava o pai de Gustavo, Marcos Mioto.