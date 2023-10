De autobiografia esgotada a namoro com Julia Roberts: 5 fatos do astro de “Friends” que faleceu

O ator Matthew Perry, o Chandler de Friends, foi encontrado morto em casa, em Los Angeles neste sábado (28).

Ai gente, meu coração está devastado com essa notícia. Ainda não acredito que o nosso amado Chandler Bing não está mais entre nós. Na noite deste sábado (28), o Matthew Perry foi encontrado morto em sua jacuzzi após uma parada cardíaca.

E Perry faleceu exatamente no mesmo dia em que sua ex-namorada, a atriz Julia Roberts faz aniversário. Os dois tiveram um breve e intenso relacionamento na década de 1990. Matthew chegou a contar que tudo começou quando a atriz, estrela de Uma Linda Mulher, afirmou que apenas participaria do episódio “The One After the Superbowl Part 2″, de Friends, se pudesse estar em uma história ao lado de Chandler, personagem do ator.

Matthew Perry também conviveu com vício em drogas e álcool, principalmente com analgésicos. Durante as gravações de Friends, ele já chegou a ser internado. A imprensa americana afirma que ele estava sóbrio há um ano, mas no reencontro do elenco de Friends, alguns fãs questionaram que o ator teve uma recaída pela forma arrastada que o ator se comunicava.

Matthew também lidou com vários problemas de saúde, alguns dos quais eram graves e exigiam hospitalizações. E um desses incidentes resultou de uma perfuração gastrointestinal – que o forçou a se submeter a uma cirurgia de emergência – que ele acabou se recuperando.

Matthew nunca se casou, mas ele foi noivo de Molly Hurwitz, por seis meses e também não teve filhos.

Ano passado, o ator lançou a sua autobiografia “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, voltou a ser visitada por fãs e se tornou o livro mais vendido na Amazon Brasil neste domingo(29) após sua morte. O livro é um relato transparente e sensível de Perry, que interpretou um dos protagonistas de uma das séries mais assistidas do mundo enquanto enfrentava o vício em drogas, o livro conta com vários relatos marcantes. “Olá, meu nome é Matthew, embora você possa me conhecer por outro nome. Meus amigos me chamam de Matty. E eu deveria estar morto”,