Davi pede perdão para Nizam por comportamento agressivo

Parece que a dinâmica do BBB 24 deu um novo fôlego e uma nova forma de pensar a imagem dos brothers da casa, né? Davi chegou a pedir desculpas para Nizam após uma briga feia que os dois tiveram nesta semana depois da formação do paredão. O emparedado abriu o coração e pediu desculpas ao rival de jogo por seu comportamento agressivo no dia anterior.

“Eu falei que tinha que desabafar e dizer o que estava sentindo”, iniciou Davi. “Você entendeu que você botou da maneira errada?”, questionou Nizam.

“Agora, olhando no seu olho, me perdoe de coração. Não sabia dessas informações. Por isso, eu prefiro tirar essa parada aqui a limpo”, declarou. E completou: “Como falei com ele, errar é humano. Assumo meu erro aqui agora, mas foi por uma falta de informação e por um mal entendimento. Estou no paredão amanhã. Posso sair? Posso, mas estou aqui agora olhando no seu olho, porque sou verdadeiro e sou homem”.

Nizam ainda rebateu: “Você me ofendeu na frente do Brasil inteiro”, afirmou o executivo de contas.