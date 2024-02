Davi explica motivo de não dar pulseira para Wanessa: “Foi uma pessoa muito sincera”

Davi gerou uma confusão geral na casa mais vigiada do Brasil. O brother atendeu o Big Fone e teve que distribuir 9 pulseiras entre os participantes do reality. Muitos acreditavam que ele daria uma pulseira para Wanessa, mas não aconteceu e ele explicou a sua escolha.

“Eu não te dei a pulseira porque acho que você naquele momento você me chamou para conversar. Você foi uma pessoa muito sincera, você buscou isso em mim. Você me procurou para conversar, me deu um conselho, foi uma pessoa bacana comigo, por isso eu não dei a pulseira”, declarou Davi.

Ele distribuiu as pulseiras vermelhas para MC Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Marcus Vinicius, Giovanna Lima, Leidy Elin, Yasmin Brunet e Rodriguinho. “Se tivesse qualquer oportunidade de colocar você, mas eu não te dei por causa daquela conversa que a gente teve e pela pessoa que você demonstrou que você é. Você me deu mais uma oportunidade de eu poder me mostrar aqui dentro. Eu senti isso dentro de você”, concluiu o brother.