Davi e Jaqueline ficaram ou não no São João da Thay ?

Gente, eu mal acordei e as fofocas estão quentíssimas. Antes de contar tudo para vocês, quero parabenizar o belíssimo trabalho que o jornalista Lucas Pasin está fazendo no São João da Thay. Um dos rumores mais comentados do festival é sobre um possível entre Davi Brito e Jaqueline Grohalski, ambos campeões do BBB 24 e de A Fazenda 15.

Ao ser questionado sobre essa suposta ficada com a ex-Fazenda, Davi simplesmente abandonou a entrevista com jornalistas que estavam cobrindo o evento. O vencedor do ‘BBB 24’ saíu andando, sem comentar nada,

O colunista Lucas Pasin perguntou para a ex-Fazenda Jaqueline sobre esses rumores, ela prontamente respondeu que não tá rolando nada entre eles, apenas se conheceram e trocaram ideia.