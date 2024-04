Davi Brito tem perfil hackeado nas redes sociais, alerta sobre golpe e consegue recuperar

Eita! Davi Brito teve sua conta nas redes sociais invadida por golpistas e alertou seus fãs e amigos diante dos possíveis golpes que rolam soltos nos perfis do Instagram. Sua irmã, Raquel Brito, também foi vítima dos hackers. O ex-brother recuperou o seu perfil ainda ontem (29).

Através do X, antigo Twitter, a equipe de Davi alertou os fãs sobre a invasão e chamou atenção para o golpe financeiro que estavam tentando aplicar nos 10 milhões de seguidores do baiano. “Hackearam a conta do IG de Davi Brito e de Raquel Brito!!! Estamos na busca para recuperamos o acesso!! Pedimos que por favor não caiam em nada mensagens e nem storys nos perfis de Davi Brito e de Raquel Brito!!”, disse o comunicado.

Em publicação recente, seus seguidores deixaram comentários sobre o ocorrido e mostraram confusão com os stories do novo milionário. “Maior sacanagem, hackearam o cara, tomara que ninguém caia no golpe”, disse um internauta. “Qual foi calabreso, já perdeu a conta?”, escreveu outro. “Esse não tem paz um minuto”, lamentou mais um.