Davi Brito é pego numa blitz em Salvador após dirigir embriagado e simular pane no veículo para despistar os agentes

Gente, estou aqui comendo um mini ovo de coelho de pistache com frutas vermelhas que eu ganhei de presente de uma amiga, quando a minha amiga do Leme me apareceu contando a mais nova polêmica do senhor Davi Brito.

Acontece que o campeão do BBB 24 foi detido durante uma operação da Lei Seca na madrugada desta quinta-feira (17) em Salvador e acabou conduzido pela Guarda Civil Municipal até a Central de Flagrantes (CENFLAG).

De acordo com as informações do site Alô Juca, de uma TV local Aratu, o baiano tentou simular uma pane mecânica ao avistar o bloqueio, estacionando o carro com o pisca-alerta ligado e o capô aberto, a cerca de 100 metros da blitz.

Só que essa ação de Davi não deu certo e assim que os agentes se aproximaram do veículo constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ao ser questionado pelas autoridades, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica ainda naquele dia. Então, o veículo foi removido e levado ao pátio da Transalvador.

O carro é avaliado em R$ 375 mil e está registrado no nome de Raquel Brito, irmã do ex-BBB. Após ser apresentado na delegacia, Davi pagou fiança de quase R$ 4 mil e foi liberado.