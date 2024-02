Davi atende o Big Fone do terror

Genteeee, o Brasil tá vibrando com esse momento como se fosse final de Copa do Mundo. Tudo isso porque o nosso amado Davi atendeu o Big Fone e garantiu sua imunidade no paredão desta noite para a tristeza de seus desafetos da casa.

E além da imunidade, Davi terá que escolher nove participantes para lhe dar uma pulseira vermelha e assim, a casa será dividida em dois grupos – exceto Líder.

O primeiro voto da casa será aberto. O grupo A votará no grupo B e vice-versa. Depois, será dado um segundo voto, no Confessionário, onde os participantes votarão em pessoas do próprio grupo.

No total, cinco pessoas serão emparedadas. Todos, exceto o indicado pelo Líder, participam da Prova Bate e Volta, na qual uma pessoa vai se salvar. Este Paredão será o primeiro da temporada com voto para eliminar.