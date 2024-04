Davi abre o jogo sobre seu relacionamento com Mani Reggo: “Só cabe a mim”

Davi deu o que falar em sua entrevista no Domingão ontem, 28. O ex-brother falou sobre sua relação com Mani Reggo, em que ele afirma que suas decisões dependem deles, e ainda afirma que o seu sonho de cursar medicina continua, firme e forte.

O baiano foi direto ao falar sobre o tão sonhado curso de medicina. “O sonho continua. Já me perguntaram várias vezes, a educação é o pontapé inicial de todos os seres humanos, a educação transforma”, ressaltou.

Em seguida, Davi também falou sobre sua vida pessoal. O ex-BBB confessou que ficou um pouco confuso com tanta informação após deixar o reality. “Quando saímos do BBB, [depois de] passarmos três meses confinados, só quem passa por isso vai entender. Entrei lá com 56 seguidores e saí com 10 milhões. Foi a primeira bombardeada que tinha tomado. Minha cabeça começou a se transformar, fiquei confuso, em estado de choque”, admitiu ele.

Por fim, Davi falou sobre seu relacionamento e contou que está conversando com Mani. “Sei que essa polêmica toda, que todo mundo está comentando sobre minha vida pessoal, particular, que só cabe a mim resolver, precisava de um tempo depois que saí do BBB para raciocinar o que estava acontecendo com a minha vida aqui fora”, disse o ex-motorista de aplicativo.