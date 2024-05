Datena tem quadro de saúde atualizado pelo filho e deve receber alta nos próximos dias

Joel Datena matou a curiosidade dos fãs de Datena, revelando detalhes sobre o estado de saúde do apresentador, que passou por duas cirurgias no sistema digestivo. Em entrevista para Leo Dias, ele contou detalhes sobre o quadro de saúde do pai.

“Está tudo bem graças a Deus. Ele já está sendo preparado para ter alta”, disse Joel ao veículo.

Vale lembrar que o apresentador José Luiz Datena precisou ser internado novamente para passar por uma nova cirurgia. Ele realizou um procedimento na semana passada e recebeu alta hospitalar no final de semana, mas teve que voltar ao hospital.