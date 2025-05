Datena rompe com o SBT por causa do Bacci e de mudanças do programa

Gente, eu não consigo parar e eu passar uma maquiagem que já acontece mil coisas na TV Brasileira. Fiquei chocada com a saída do Datena do SBT e me falaram que isso foi por conta do programa Tá na Hora não seria mais nacional, mas apenas para São Paulo. Isso despertou a ira do todo Poderoso Datenão, outro motivo que foi a contratação de Bacci que deverá um programa policial no horário do almoço para concorrer com o Balanço Geral.

Além de ter ficado chateado, Datena não quis conversa e começou as negociações ás escondidas com Amilcare e Alexandre de Carvalho.

O apresentador decidiu sair do SBT em menos de seis meses após ser contratado e a própria emissora confirmou o pedido de Datena neste último sábado (3) atráves de um comunicado.

“O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas”, disse o canal em nota.