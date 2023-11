Datena rebate prefeito de São Paulo: “Sua mulher é melhor que você”

O jornalista falava com Ricardo Nunes quando ele conta que Joel Datena é mais legal com ele que o apresentador do ‘Brasil Urgente’

Datena deu um fecho no prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ao vivo ao falar com o prefeito da grande metrópole. O prefeito disse que preferia parar com Joel Datena, porque ele tratava melhor a sua presença no programa. Datena não teve papas na língua e disse que acha o filho do prefeito melhor que ele, inclusive falou que sua mulher era melhor que ele. https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2023/11/28093839/WhatsApp-Video-2023-11-28-at-07.29.50.mp4 “Depois não fala que eu não dei oportunidade, por isso que estou te dando oportunidade”, dispara Datena. Ricardo ainda rebate: “O Joel Datena é mais legal comigo do que você, mas não tem problema não”, responde. O apresentador dispara: “Na sua opinião, eu acho que seu filho é melhor que você, eu acho que sua mulher é melhor que você”, finaliza.