Datena passa por nova cirurgia para estancar sangramento

Amores, recentemente, contei para vocês que nosso amado apresentador e jornalista José Luiz Datena, teve que passar por uma cirurgia de reparação no coração, devido a uma cirurgia que ele havia realizado em 2023.

Porém, de acordo com o colunista Flávio Ricco, Datena, que havia recebido alta hospitalar no último sábado (04), voltou a ser internado neste domingo (05) e teve que passar por outra cirurgia para estancar um sangramento, no local da primeira operação.

Agora, o jornalista se recupera na UTI, após mais um procedimento realizado, com sucesso, pelo Dr. Macedo, na companhia dos médicos David Uip e Roberto Kalil.