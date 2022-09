Danton Mello deixa exclusividade da TV Globo e se aventura em novos projetos

O ator terá a sua estreia no canal History Channel, no próximo dia 08.

De acordo com o jornalista Gabriel Perline, do portal IG, após passar mais de 20 anos consecutivos, tendo contrato de exclusividade na Globo, o ator e dublador Danton Mello enfrenta novos desafios em sua carreira e estreia como apresentador da segunda temporada do programa Inexplicável América Latina, no canal History Channel.

A segunda temporada do programa terá sua estreia no próximo dia 08, onde poderemos acompanhar enigmas envolvendo seres misteriosos, feiticeiros e xamãs, onde, ao que tudo indica, teremos histórias brasileiras.

Em uma coletiva de imprensa, que aconteceu nesta quinta-feira (29), o ator se diz feliz pela oportunidade. “Quando recebi o convite eu pensei muito nisso, se eu tivesse lá na minha antiga empresa [Globo] eu não poderia fazer por causa da exclusividade. Estou num momento muito feliz”.

Danton deu início a sua carreira de ator em 1985, com apenas 10 anos, já na TV Globo, permanecendo na emissora até 1995. Ele então resolveu se aventurar em alguns trabalhos na antiga TV Manchete e no SBT, porém isso não durou muito tempo, já em 1997 o ator voltou para a Globo onde ficou até o ano de 2021.

“É um ano desafiador para mim, deixando uma empresa onde eu trabalhei durante tantos anos e me arriscando nesse novo mundo das plataformas. Eu realmente quis investir nisso, quero muito fazer séries, filmes, quero me reinventar”, confessou o ator.