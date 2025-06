Danilo questiona Marisa Orth sobre posição do ‘canguru perneta’: “Eu não faço a menor ideia”

Amores, estava saboreando algumas torradinhas com patê de salmão defumado acompanhada por um espumante francês que ganhei de um amigo. Eis que resolvo navegar pelo Instagram e noto um vídeo de Marisa Orth que me rendeu altas gargalhadas e me fez lembrar que amanhã teremos a diva como jurada de um dating show da emissora de Edir Macedo.

Bem, acontece que, na última quinta-feira (5), a atriz e apresentadora, Marisa Orth, de 61 anos, concedeu entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, do SBT, para promover a estreia de Love & Dance, o novo dating show da RecordTV. A atriz será comentarista fixa das performances realizadas no programa.

E durante o bate-papo descontraído, a eterna Magda foi questionada por Gentili sobre como seria a posição sexual do ‘canguru perneta’, termo consolidado pela sitcom ‘Sai de Baixo’, exibida de 1996 a 2002, na TV Globo.

“Eu não faço a menor ideia. O Miguel [Falabella] tinha uma lista de quatro posições sexuais e eram coisas que rimavam. Aí tinha ‘ganso de jaqueta’ e uma outra posição que terminava em ‘eta’ e ele esqueceu”, iniciou a humorista.

A atriz confessou que a posição não existe e que foi apenas um improviso de Miguel Falabella (Reprodução/SBT)

Marisa confessou que essa posição de ‘canguru perneta’ não existe e que foi um jogo de palavras improvisado por Miguel Falabella, que interpretava Caco Antibes.

“Cada vez que ele falava uma posição, o público ria porque imaginava. E quando ele falou ‘canguru perneta’, as pessoas que já estavam na onda de imaginar a posição, explodiu em risadas pensando na cena. Eu não sei o que as pessoas imaginaram. Mas foi um erro de texto. Aí, os autores acharam engraçado e já acrescentaram nos textos seguintes”, relembrou.

A artista contou que já foi abordada por diversos fãs de ‘Sai de Baixo’ que afirmaram ter repetido a famosa posição (que não existe).

“E até hoje, eu cruzo com gente com cara de safado e que me fala assim: ‘Ontem, eu fiz!’. Eu fico em pânico, e penso: ‘Como que eles fizeram?’”, brincou a atriz.

Amanhã estreia Love & Dance, novo reality da RecordTV (Edu Moraes/Record)

No próximo domingo (8), Marisa Orth estreia na RecordTV como comentarista fixa do programa de encontros Love & Dance, apresentado pelo casal Felipe Andreoli e Rafa Brites. A cada episódio, dois convidados se juntam à Orth para avaliar as apresentações.

O reality é inédito no Brasil e pretende transformar o primeiro encontro das duplas participantes em uma experiência que usa a dança como forma de expressão afetiva.

Gente, não me convidem para sair no domingo, pois não vou perder esse programa por nada!