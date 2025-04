Danilo Gentili quebra silêncio sobre acusações de abuso contra Otávio Mesquita em seu programa: “Me defendo porque fui acusado injustamente!”

E o caso bomba envolvendo Juliana Oliveira e Otávio Mesquita acaba de ganhar um novo e polêmico capítulo — com direito a áudio vazado, versão alternativa dos fatos e um apresentador tentando limpar o próprio nome! Danilo Gentili quebrou o silêncio na noite desta quarta-feira (16) e soltou um vídeo de 45 minutos em suas redes sociais para dar a sua versão sobre o caso de estupro envolvendo sua ex-assistente de palco e o apresentador Otávio Mesquita.

E o que ele fez? Exibiu áudios, printou conversas, montou uma linha do tempo e desabafou: “Hoje, quando a Juliana aparece dizendo que eu não fiz nada porque ela não é rica e branca, aí eu me sinto no direito de vir me defender disso.”

Segundo Gentili, a história que Juliana contou recentemente — de que não teve apoio no SBT e foi silenciada — não bate com o que realmente aconteceu. No vídeo, ele afirma que sempre esteve ao lado da ex-colega e que até se ofereceu para ir com ela à DELEGACIA fazer a denúncia contra Mesquita.

“Em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não. O que eu falei foi: ‘Nós estamos nas trincheiras, somos uma equipe. Vem comigo que eu vou denunciar ele na polícia. Eu vou mostrar o áudio.’”

O apresentador organizou sua fala em três partes:

Relato pessoal do episódio em 2016, já que ele estaria presente nos bastidores quando tudo aconteceu. Cronologia completa dos fatos, para contestar a narrativa pública da comediante. Provas de que Juliana teve apoio, incluindo mensagens e ligações privadas.

Gentili ainda fez questão de reforçar que não está “tomando partido” entre Juliana e Otávio, mas sim defendendo sua própria reputação, após ser indiretamente acusado de omissão.

“Tentei deixar o vídeo o mais curto possível, mas não consegui, pois ele contém áudios completos.”

Vale lembrar que Danilo já havia chamado Mesquita de “mala, cuzão e velho inconveniente” em outra ocasião, revelando inclusive que também foi tocado sem consentimento pelo colega durante uma gravação. Agora, no entanto, ele coloca Juliana na berlinda e questiona a forma como ela tem conduzido o caso publicamente.

O vídeo caiu como uma bomba nas redes e já está dividindo opiniões. Enquanto uns aplaudem a postura transparente de Gentili, outros acusam o apresentador de exposição desnecessária e de tentar desacreditar uma vítima. Fato é: o clima nos bastidores do SBT está mais tenso que final de reality show!