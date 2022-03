“Não me soa genuíno”, dispara Danilo Faro sobre discurso de Jade Picon

Emparedada disse que vai doar o prêmio integral de um milhão e meio para cinco ONGs brasileiras

Eita, não foi só Arthur Aguiar que achou muito estranho o discurso de Jade pedindo para permanecer no BBB. A emparedada usou como estratégia falar o que faria com o prêmio caso ganhasse, ou ficasse. Danilo Faro foi de textão no seu Instagram e falou sobre “assistencialismo em benefício da auto imagem”, que foi exatamente o que Picon fez.

Jade Picon e Arthur Aguiar o paredão que promete o duelo do século (Foto: Reprodução)

Não é de hoje que o jornalista faz boas reflexões sobre o BBB, desde o jogo da discórdia com água suja, motivo da expulsão de Maria, até hoje quando falou sobre a estratégia de jogo de Jade no ao vivo.

“Muitos ali estão porque querem e precisam desse prêmio para mudar sua condição de vida e de seus familiares, que vai doar o valor integral do prêmio (caso ganhe, acho difícil) para cinco instituições escolhidas por ela antes de entrar na casa, não me soa genuíno, senão uma estratégia de parecer boazinha e fofa”, escreveu Faro.

Jade Picon enfrenta Arthur Aguiar no paredão (Foto: Reprodução)

A emparedada agiu de má fé em seu discurso de permanência e disse que vai doar o prêmio de um milhão e meio para cinco instituições de caridade no Brasil, ainda completou o discurso com um grito de fora Arthur. Desnecessária, não?

O jornalista lembrou de pessoas que sempre participaram de projetos sociais e nunca foram implícitas em suas ajudas, inclusive ele. Ele completou sua publicação. “Trabalho social não precisa mandar recado, ele necessita de ação e sem marketing pessoal para que seja genuíno”, concluiu Danilo.

Danilo Faro sem papas na língua (Foto: Reprodução)

Entenderam o recado? Não tiro sua razão, porque ele está correto em seu posicionamento.