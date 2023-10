Daniela Mercury alfineta Chico Moedas no programa Mais Você

A cantora baiana soltou indiretas para ex de Luísa Sonza: “”E ela vai cantar Nobre Vagabundo (no show), será que é para o ex?”

Minha gente, Daniela Mercury apareceu no programa Mais Você nesta quinta-feira (19) falando sobre o show babadeiro que está preparando para comemorar os seus 40 anos de carreira. Ao dar alguns spoilers da apresentação, como figurino e repertório, a cantora contou que a cantora Luísa Sonza dividirá o palco com ela. A cantora baiana contou qual música Sonza irá performar, dando uma bela alfinetada no ex-namorado da loira, Chico Moedas.

A artista contou que Luísa ficou muito emocionada com esse convite e lembrou que já cantou com a gaúcha antes mesmo dela estourar nas paradas de sucesso.

A baiana aproveitou a deixa para mandar uma indireta para o ex-namorado da cantora, já que Luísa expôs a traição de Chico Moedas em entrevista ao Mais Você e um aviso que deu a Luísa sobre o seu repertório no show.

“Eu disse para ela assim: ‘Vou colocar a música de Chico logo antes de você, de Chico Buarque, para ninguém correr risco de ter dúvida que a música Chico é para o Chico Buarque. (…) Aí falei com a Luísa: ” Chamo de Chico? Não chamo de Chico? Você se recuperou?’.

Obviamente, Louro Mané e Ana Maria caíram na risada. Daniela disse que vai homenagear alguns cantores com os quais já fez parceria, como Caetano Veloso, Tom Jobim e o próprio Chico Buarque.

E ela disse: ‘Estou ótima, estou bem'”, contou ao se referir ao término do namoro da cantora com Moedas

“A gente que ouviu aqui um depoimento tão sofrido, tão emocionado…”, disse Daniela a Ana Maria, lembrando da participação de Luísa Sonza no programa em que revelou o término do namoro com Chico Moedas e a traição do influenciador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“E ela vai cantar ‘Nobre Vagabundo’. Será que é para o ex?”, brincou Daniela, referindo-se a Moedas e ao hit de 1996.