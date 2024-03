Daniela Beyruti faz visita surpresa e parabeniza Celso Portiolli pelos seus 30 anos de SBT ao vivo

Minha genteeee, acabo de descobrir que o apresentador Celso Portiolli completa, exatamente neste domingo (3), 30 anos de SBT. e durante a exibição do ‘Domingo Legal’, Celso foi surpreendido com a presença de Daniela Beyruti, CEO do SBT, que veio ao palco especialmente para entregar-lhe uma placa comemorativa pela ocasião com a seguinte mensagem:

“3 de março de 1994. Era uma quinta-feira. Começava nesse dia a trajetória de um dos mais dedicados e cativantes funcionários do SBT. Após assistir a uma fita VHS com sugestões, Silvio Santos apostou no seu talento. Primeiro atrás das câmeras e, depois, como apresentador. E você decolou. Mais do que números de audiência, o povo brasileiro te ama, Celso. Assim como nós, seus colegas de trabalho também lhe admiram muito.”