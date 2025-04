Daniel Lenhardt faz desabafo após ser criticado por causa de batismo em igreja evangélica: “Minha sexualidade não vai mudar!”

Segura essa, Brasil! O ex-BBB Daniel Lenhardt, que abalou corações na edição de 2020 do reality, virou assunto quente nas redes depois de postar um vídeo de seu batismo evangélico. Mas a bomba não parou por aí! O modelo — que se assumiu bissexual em 2022 — abriu o coração em um desabafo sincero, corajoso e, claro, polêmico!

“Minha sexualidade não vai mudar”, disparou Daniel nesta segunda-feira (28), direto em seu Instagram. O recado foi claro e reto para os haters que resolveram criticar a escolha espiritual do galã.

Num texto longo e cheio de emoção, Daniel mandou aquele recado certeiro: “Eu ainda tenho recebido algumas mensagens sobre o vídeo do batismo, fiquei surpreso ao ver como a intolerância religiosa ainda é tão presente. Gostaria que você entendesse, não se trata de religião. Deixando claro: minha sexualidade não vai mudar porque me batizei”, escreveu ele, já colocando o dedo na ferida!

E teve mais! Daniel fez questão de reafirmar sua conexão com a comunidade LGBTQIA+ com todas as letras: “Jamais irei contra a comunidade LGBTQIA+, eu sou parte dela e sei o quanto é fundamental termos vozes fortes e presentes.”

Sem medo de se posicionar, ele também rebateu os boatos de que estaria sendo influenciado: “Não existe ‘lavagem cerebral’. O que existe é o entendimento de que é sobre Jesus, e não sobre religião. Jesus te ama exatamente como você é.”

Em um dos trechos mais tocantes, ele cravou: “Você pode aceitar Jesus e amar alguém do mesmo sexo. Você pode aceitar Jesus e continuar com a sua essência, com a sua liberdade.” Tá pensando que é pouca coisa? Não, amor! É REPRESENTATIVIDADE com fé e coragem!

Pra quem não lembra, Daniel viveu um affair relâmpago com Marcela Mc Gowan no BBB 20, mas foi em 2022 que ele assumiu sua bissexualidade com orgulho, postando fotos ao lado do ex-namorado, Marcus Lobos.

Agora, com esse novo capítulo espiritual, Daniel mostra que dá pra ser LGBTQIA+ e cristão sim, com fé, autenticidade e peito aberto. E que venham mais vozes como a dele!