Daniel Alves manda carta de desculpas para Joana Sanz: “Entendo a dor que a situação injusta que estamos vivendo está causando”

O lateral brasileiro afirma que ele está sendo acusado por crimes que não compactuam com os seus valores pessoais.

Amores, vocês lembram que nos últimos dias contei para vocês que a modelo, Joana Sanz, a companheira do lateral brasileiro Daniel Alves, finalmente cansou de toda essa situação que estava vivendo, após o jogador ser preso acusado de estupro e agressão, e pediu o divorcio? Pois bem, essa notícia chegou até o jogador, que está em uma cadeia, em Barcelona.

Ao descobrir do pedido de divócio, o brasileiro fez questão de mandar uma carta para a modelo, pedindo desculpas e afirmando que provará a sua inocência para o mundo, o que eu acho quase que impossível.

A carta, que foi obtida e divulgada pelo jornal espanhol ‘Y Ahora Sensoles’, teve início com o jogador falando um pouco sobre a história do casal e afirmando que ela e seus filhos são as melhores coisas que já lhe aconteceram.

“Minha querida Joana, foram quase 8 anos de muito amor, carinho, respeito e cuidado mútuo. Em particular nos últimos anos. Ao seu lado tudo parece mais fácil e prazeroso. Você e meus filhos Dani filho e Victoria, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nos tornamos desde o dia em que nos conhecemos, desde o primeiro minuto em que começamos uma vida juntos”, iniciou o acusado.

Esperançoso de que tenha outra chance com Joana, Daniel lamenta a decisão da modelo, mas diz entender a dor que ela está sentindo ao ver que ele está sendo acusado por crimes que não acompanham os seus valores pessoais..

“Acompanhamos um ao outro todos esses anos, fortalecendo um ao outro e iluminando a vida um do outro. Agora, nesses momentos difíceis, lamento sua decisão e espero que a vida nos dê outra chance de te amar novamente. Entendo a dor que a situação injusta que estamos vivendo está causando, e entendo que você não tenha aguentado toda essa pressão. Os fatos de que sou acusado são estranhos a mim e aos valores que nortearam minha vida: amor, respeito e esforço”, continuou o lateral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para finalizar, Daniel garante que continuará lutando para provar sua inocência para o mundo e que independente de como, ela sempre estará em seu coração.

“Vou continuar lutando como sempre fiz, acreditando em mim com o apoio e a confiança de quem realmente sabe quem eu sou; Lutarei até o fim com o amor incondicional dos meus filhos, dos meus pais e daqueles que continuam ao meu lado, para logo provar minha inocência ao mundo inteiro. Seja onde for, seja como for, seja o que for, mas para sempre em meu coração. Com muito amor (assinatura de Daniel Alves)”, finalizou o atleta.

Depois de ler a carta de Daniel Alves enviada de dentro da prisão para a ainda esposa Joana Sanz, que pediu divórcio, só tenho uma coisa a dizer a ele: “Daniel, a abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que merda”. Recado dado. pic.twitter.com/n186P3TavD — L C Quartarollo (@LQuartarollo) March 21, 2023