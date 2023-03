Dania Mendez se sente culpada pela eliminação de Guimê e Sapato

Após a saída dos brothers a modelo chorou muito e teve que ser acalmada pelos outros participantes do Big Brother Brasil

A noite de quinta (16) no BBB foi o caos, porque a expulsão de Guimê e Sapato plantou a incerteza de não saber quem está certo ou errado dentro do jogo. Dania Mendez sentiu o peso e a culpa cair sobre seus ombros mesmo Tadeu dizendo que a decisão era da Globo e não envolvia ela no caso. Mesmo assim, a modelo ficou desesperada que pudesse ter dito algo que tenha piorado a situação dos dois.

Dani chorou muito e chegou a pedir desculpa para Bruna Griphao pelo que tinha acontecido, logo ela responde: “Não é sua culpa, se tem uma pessoa que não tem culpa aqui, é você! Independente do que você falasse, não é sua culpa”, disse.

A expulsão leva em consideração a passada de mão de Guimê na bunda de Dania e o jeito que Sapato a beijou no quarto fundo do mar, sem deixar possibilidade que ela reaja ao beijo.