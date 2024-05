Dani Calabresa revela ter transado no chão da casa de humorista da TV Globo: “Fiquei toda roxa”

Amores, não é novidade para ninguém que o programa Surubaum, que é apresentado pelo casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, faz diversas revelações bombásticas a cada episódio, e é óbvio que isso não seria diferente durante a participação da atriz e humorista Dani Calabresa.

Nesta terça-feira (28), a atriz, que atualmente é casada com o publicitário Richard Neuman, revelou ter vivido muitas experiências sexuais ao longo de sua vida, inclusive chegando a transar no chão da casa de um grande amigo seu, o humorista Luís Miranda.

“Já transei no chão da casa do Luis Miranda, fiquei toda roxa, parecia até uma coisa violenta, mas não, eu me bati nas quinas [da casa]”, revelou a humorista, que continuou: “Ele aparecia às vezes e falava ‘não quero essa putaria na minha casa’. Ele vinha dar umas olhadas e gritava umas coisas para me desestruturar”.

Por fim, Calabresa ressalta a importância de se permitir ter diversas experiências na vida, afinal, é aquele velho ditado, né? Só se vive uma vez. “Não vale a pena viver sem loucura porque a gente não tem certeza de nada, a gente não pode controlar as coisas, temos que arriscar. Experimentar, se permitir. Não tem como falar sem ter feito”, finalizou a atriz.