Damares causa polêmica ao sugerir teste de sanidade mental para Xandão

Alerta de farpas na política! Uma senadora quer exame de sanidade mental de um ministro faraônico. Essa fala venenosa causou um verdadeiro rebuliço no ambiente.

Acontece que, de acordo com a coluna Veja Gente, a senadora Damares Alves atacou, verbalmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, alegando que ele deveria realizar exames de sanidade mental para comprovar que realmente há ‘perseguições políticas’ conduzidas por ele.

“Acho que ninguém nunca pediu um exame de insanidade mental, e é possível na legislação brasileira se pedir um exame de insanidade mental da autoridade”, iniciou.

A senadora reforçou sua perspectiva sobre as ações do ministro sugerindo a possibilidade de ele ser uma ameaça em potencial para a população brasileira.

“Esse homem pode colocar em risco a segurança pública de uma nação, então acho que nós vamos ter que começar a pensar, talvez não seja de caráter, talvez ele esteja com complexo de perseguição.”

E continuou colocando a conduta de Alexandre de Moraes em dúvida: “Isso é doença mental, e nós vamos ter que tomar uma atitude também”, completou.

O discurso ácido aconteceu na última quarta-feira (30), durante a sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado na audiência com o jornalista Glenn Greenwald sobre os vazamentos de informações à imprensa, supostamente determinados pelo ministro.

Esperando a resposta de Xandão sobre o comentário da senadora…