Dalai Lama se pronuncia após polêmica: “Inocente e divertido”

Depois de ter vídeo viralizado, o monge se desculpou pelo ocorrido ao pedir que uma criança chupe a sua língua

Dalai Lama se desculpou depois de viralizar nas redes sociais com um vídeo em que pede para uma criança chupar a sua língua. No comunicado em que ele se desculpa, ele lamenta o ocorrido e diz que costuma provocar as pessoas que não oconhecem com brincadeiras inocentes. Oi?

No comunicado ele disse que “deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado”, acrescentando que “lamenta” o incidente ocorrido.

“Sua Santidade costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmeras”, diz o comunicado.

O grupo de direitos da criança com sede em Nova Deli, Haq: Center for Child Rights, disse à CNN em um comunicado que condena “toda forma de abuso infantil”.