Dado Dolabella recebe acordo do MP após porte de drogas

Ator usou as redes sociais para desabafar sobre o uso de maconha

Olha ele! Dado Dolabella recvebeu um acor[do do Ministério Público de transição penal para que ele não seja respoinsabilizado pelom porte ilegal de ilícitos, maconha no caso do ator. Caso ele não aceite a proposta, ele responderá pelo crime na Justiça, parece que a coisa não está legal para o namorado de Wanessinha.

Para quem não sabe, o ator mora na Chapada dos Veadeiros, perto de onde foi pego com 12 gramas de maconha, em março, pela Polícia Militar.

“Vale tanto para a medicina trazida pelos pretos da África, quanto para suas crenças religiosas. Como também falam e sempre falam da má.cumba, que de má só tem na cabeça de quem criminaliza”,desabafou em seu Instagram depois de ser pego com o ilícito.

Vale lembrar que esse caso não leva a reclusão, apenas serviços sociais e caso ele aceite o acordo, fica imputado de fazer acordos como esse durante os próximos 5 anos.