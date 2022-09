Dado Dolabella elogia Wanessa Camargo publicamente: “Perfeita”

Ator pegou os fãs do casal de surpresa depois de fazer seu primeiro elogio público à cantora

Eu acho engraçado que os dois estão na boca do povo e são um dos casais mais assediados pela mídia, mas nunca se pronunciaram sobre o relacionamento, que segue às escondidas de todo o público. O que eu sei é que Dado Dolabella não deixa de elogiar Wanessa Camargo, pegando os fãs de surpresa ao rasgar elogios na foto da musa.

Wanessa publicou fotos do look que usou nas gravações do programa ‘Domingão com Huck’. Dado não se segurou e comentou: “Perfeita. Até quando erra, acerta”, brincou.

Os fãs do casal foram à loucura e para quem não sabe, os dois namoraram no passado, mas o romance foi interrompido depois que ela se envolveu com o empresário Marcus Buaiz, pai dos seus filhos. O casamento chegou ao fim e os boatos é que Wanessa e Dado estejam vivendo um affair.