Cristina Mendonça revela que fez sexo a três e convida Bianca Andrade

Não é só Boca Rosa que gosta de uma brincadeiras bobas e gostosas em trio na hora H

Eu não julgo, afinal, em quatro paredes vale de tudo, até um ménage à trois, né Dona Bianca? A emprsária revelou no ‘Poc Cast’ que fez sexo a três com Marian Ferrari e o namorado na época Gabriel Roncatti. Cristina Mendonça, musa do Botafogo, também contou que já participou e chamou Bianca para fazer dupla com ela. Socorro Brasil!

“Foi eu um cara que eu gostava e uma mulher. Só que eu não estava preparada para colocar essa fantasia em prática, o que acabou abalando a nossa relação. Hoje, eu faria, mas não com alguém que eu goste junto”, recorda.

Cristina, então, faz um convite à Boca Rosa. “Poderíamos fazer juntas. Seria maravilhoso. Eu não descarto essa nova aventura sexual. Acho que a vida é isso, você se joga no que tiver vontade de fazer, sem medo de julgamentos”, pontua.

A modelo ainda conta que para quem namora tudo tem que estar bem explicado para não dar confusão na hora do vamos ver e não gerar uma briga generalizada. Será que Bianca topa?