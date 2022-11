Cristiano Ronaldo está procurando novos funcionários para sua mansão por um salário de R$33,5 mil

De acordo com o jornal espanhol ABC, o craque da bola está oferecendo cerca de €6 mil para quem aceite trabalhar em sua mansão

Olha que homem generoso! Cristiano Ronaldo está oferecendo a maior bolada para quem aceitar trabalhar em sua mansão. O craque estava procurando novos funcionários para sua propriedade que fica localizada em Lisboa, Portugal, com cerca de 2,7 mil m².

O que impressionou foi que o salário pode chegar até R$33,5 mil, na cotação atual do euro, e ao todo, quatro pessoas podem ser as felizardas de trabalharem na mansão do astro e levar a bolada todo mês.

O jogador comprou a casa no ano passado, em outubro, por €20 milhões, cerca de R$111,6 milhões, na cotação atual do euro. Lembrando que as reformas feitas pelo jogador na casa elevou o seu preço.