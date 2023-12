Cristiano fala sobre o quadro de saúde de Zé Neto

O cantor sertanejo sofreu um acidente de carro nesta terça (05) e está internado em um hospital de São José do Rio Prteo, no interior de São Paulo

Fiquei chocada ontem (05), quando minhas fofoqueiras me contaram que Zé Neto tinha sofrido um acidente de carro. O cantor sertanejo foi atendido em um hospital em São José do Rio Preto, onde segue internado até hoje. O seu parceiro de dupla sertaneja, Cristiano, deu detalhes sobre o estado de saúde e o seu quadro clínico, dizendo que ele ainda sente muitas dores.

Cristiano contou que Zé Neto teve ferimentos leves e já realizou exames de Raio-X, que não apontaram nenhum problema grave ou sangramento interno. Com isso, ele realizou uma tomografia de corpo inteiro para que os médicos possam descartar qualquer complicação.

“Estou passando aqui para dar notícias, estou aqui no hospital com o Zé e a esposa dele. Vi ele já e está tudo bem. Nos primeiros atendimentos aqui no pronto-socorro sobre traumas, os exames estão OK. Ele está com muita dor porque o acidente foi um capotamento forte e ele está bem assustado. E agora a gente está aguardando o resultado da tomo de corpo inteiro para tirar todas as dúvidas. Mas, até o momento, crânio e coluna não foi encontrado nada, graças a Deus. Agora é só fazer umas suturas nos machucados e aguardar o resultado dos exames. De primeiro momento, não encontraram nada de grave, nenhum sangramento interno até o momento. está tudo bem e vou mantendo vocês informados. Obrigado pelas orações. Teve duas vítimas em outro veículo, o Zé estava sozinho no carro. Mas as notícias é que foram só escoriações leves, foi mais o susto mesmo. Assim que eu tiver mais notícias de tudo, eu vou passando para vocês”, disse ele.