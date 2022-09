Crise ou bug? Lucas Souza arquiva fotos com Jojo Todynho

Marido de Jojo arquivou algumas fotos com a cantora e depois voltou a exibir algumas publicações ao lado da morena

Pode ser bug? Pode! Mas as minhas fofoqueiras de plantão já estão com o radar ligadinho para saber o que pode estar acontecendo no relacionamento de Jono Todynho e Lucas Souza. O marido da cantora arquivou algumas publicações em que aparecia ao lado da musa e ainda pela manhã reexibiu algumas publicações.

Na semana passada o Instagram apresentou uma instabilidade, alterando o número de seguidores de alguns usuários. A dúvida que não quer calar, foi bug ou tem treta aí?

Acompanharemos tudo de pertinho para saber se está tudo bem com o casal ou se há indícios de um possível fim. Eita!