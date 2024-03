Crise no relacionamento? Wanessa teria pedido um tempo para Dado Dolabella

Parece que o buraco é mais em baixo em relação às tretas de Dado Dolabella e Zilu Camargo. A musa foi expulsa do BBB 24 e sua primeira noite fora do reality da Globo foi apenas com a mãe, irmã e filhos , sem a presença do seu marido. De acordo com o Extra, ela teria entrado no reality com o seu relacionamento balançado.

A matéria ainda conta que ela teria ido ao BBB para repensar seu relacionamento com Dado, mesmo falando diversas vezes sobre a vida de casada dentro do reality como se fossem mil maravilhas e o encontro dos dois como um encontro de almas.

Zilu chegou a contar que a filha não estava mais com o artista enquanto ela ainda estava confinada no reality. Vale ressaltar que Zilu e Dado não se bicam e já vinham brigando fora do reality há tempos. Um fonte informou ao Extra que a artista poderia estar passando por problemas conjugais e ela chegou a vigiar a filha bem de perto para não perder nenhum de seus passos.