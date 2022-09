Crise no relacionamento? Gisele Bündchen viaja para Costa Rica sem marido e filhos

Fontes contaram ao ‘Page Six’ que o casal bateu boca sobre a decisão de encerrar a carreira do jogador na NFL

Essa bomba é das grandes, porque até aquelas famílias de comerciais de margarina têm problemas, como todas as outras. Gisele Bündchen e Tom Brady que sempre pareceram viver em uma realidade utópica tiveram uma discussão vazada com direito a viagem da modelo sozinha para Costa Rica para esfriar a cabeça.

De acordo com informações dadas ao ‘Page Six’, do jornal ‘New York Post’, o bate boca dos dois começou por causa da breve aposentadoria do jogador na NFL.

Para quem não sabe, o jogador vai disputar mais uma temporada pelo Tampa Bay Buccaneers. Isso porque em fevereiro o muso de 44 anos disse que encerraria a carreira nos campos.

Gisele e Tom são casados há 13 anos e pais de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. O jogador também é pai de John, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com Bridget Moynahan.