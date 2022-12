Cris Dias acusa Thiago Rodrigues de não pagar pensão

Jornalista acusou o ex-marido de não ajudar financeiramente na criação dos filhos

Viish, gente, mais uma polêmica envolvendo o nome de Thiago Rodrigues. A ex-esposa do ator acusou ele de não pagar pensão aos filhos. Para quem não sabe essa história das alfinetadas entre eles não é de hoje, pois já acontece há tempos., inclusive ainda essa semana ela alfinetou o “espancamento” que ele sofreu, dizer que a verdade sempre aparece.

“Só não consigo me livrar da desorganização e irresponsabilidade pois afinal ele paga pensão pro meu filho. Paga pensar no lugar errado então… Porque todo mês tem um porém, por conta dessas atitudes aí, não tem quem tenha paciência, amor. E você, MULHER, me admira tu falar um negócio machista desses. Triste”, escreveu.

Tudo começou com o comentário de uma internauta diante do seu tweet misterioso que era sim para Thiago. Claro que alguns ainda ficaram do seu lado e Cris respondeu a todos agradecendo o apoio, ressaltando que a sociedade é patriarcal e sempre a colocaram como louca.